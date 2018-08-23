Почему Владимир Путин не отпускает Олега Сенцова
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22 августа стало 101-м днем голодовки украинского режиссера Олега Сенцова, отбывающего 20-летний срок за терроризм в колонии в Ямало-Ненецком округе. Его состояние, по словам адвокатов, ухудшается с каждым днем, во что поверить, к сожалению, гораздо легче, чем в успокоительные заявления ФСИН об отсутствии угрозы жизни.
Освободить режиссера регулярно требуют всевозможные международные организации – от «Международной амнистии» до Евросоюза и ОБСЕ. В его поддержку высказываются известнейшие и авторитетнейшие кинорежиссеры – от Педро Альмодовара до Александра Сокурова. Дело Сенцова стало одной из постоянных тем большинства встреч российского президента с его зарубежными коллегами. При этом «террорист» Сенцов никого не убил и не покалечил – даже по официальной версии, весь его «терроризм» заключался в ночном поджоге дверей пустой штаб-квартиры «Единой России» и намерении взорвать ночью бомбу у памятника Ленину (Сенцов вины не признал). При этом украинскую военнослужащую Надежду Савченко, приговоренную к 22 годам за пособничество в убийстве двух российских журналистов, Владимир Путин все-таки помиловал и обменял на двух захваченных в Донбассе российских граждан.
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