Пенсия не для землекопов

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Повышение пенсионного возраста может вызвать дополнительные проблемы в сферах экономики, где велика доля пожилых работников, занятых неквалифицированным трудом, – в торговле, строительстве, ЖКХ и сельском хозяйстве – состояние их здоровья оставляет желать лучшего. При нынешнем варианте повышения планки выхода на пенсию может вырасти число сотрудников, чье состояние здоровья не позволит им полноценно выполнять свои обязанности. Это породит дальнейший рост теневой занятости работников старших возрастов.

Социолог Наталья Тихонова изучила особенности состояния здоровья и возрастной структуры российских рабочих – ее статью опубликовал «Журнал исследований социальной политики». Статья основана на данных ежегодного мониторинга экономического положения и здоровья населения (РМЭЗ), проведенного Высшей школой экономики (ВШЭ) на основе опроса 5351 постоянно работающего россиянина, из них 1768 – на рабочих специальностях. Результаты мониторинга отчасти опровергают точку зрения о нежелании молодежи идти в рабочие. Доля 18–25-летних среди рабочих в промышленности, на транспорте и в строительстве составляет 7,5%, что ненамного отличается от их доли в общем числе занятых (8,9%). Это подтверждается и данными Росстата: из 513 000 выпускников, закончивших учебные заведения по подготовке квалифицированных рабочих в 2015–2017 гг., трудоустроилось 445 000 (87,8%). Молодежь не хочет заниматься неквалифицированным трудом из-за низкой оплаты и несоответствия приобретенным навыкам: среди неквалифицированных рабочих молодежи только 6,4%.