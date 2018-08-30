Танки и самолеты нового поколения разрабатываются по графику

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Евгений Разумный / Ведомости

Макеты шагающего робота «Игорек» и электромобиля в кузове «Иж-комби», показанные концерном «Калашников» на прошедшем на прошлой неделе форуме «Армия-2018», – это, скорее, просто арт-объекты для привлечения внимания, и с этой задачей они справились. Важнее для понимания будущего оборонной промышленности стали пояснения руководителей промышленности и Министерства обороны (в том числе занявшего должность замминистра по вооружениям, бывшего президента «Калашникова» Алексея Криворучко) о статусе и перспективах таких дорогостоящих программ по созданию боевых платформ нового поколения, как истребитель Су-57 и танк Т-14 «Армата».

Ранее из противоречиво истолкованных заявлений вице-премьера Юрия Борисова могло сложиться впечатление, что Минобороны едва ли не отказалось от закупок этих дорогостоящих систем и взамен обойдется модернизацией и закупкой танков и самолетов предыдущих поколений. Но, как следует из слов Криворучко, и подписанный еще в 2015 г. контракт на поставку «войсковой партии» (т. е. для испытаний в линейных соединениях армии) в количестве 132 танков Т-14 и созданных на базе танка БМП Т-15 до 2023 г. продолжает выполняться, и первые девять Т-14 сделают для Таманской дивизии уже в 2018 г. Был также подписан контракт на поставку неясного количества (то ли двух, то ли больше) истребителей пятого поколения Су-57 для Липецкого центра подготовки авиаперсонала и войсковых испытаний, где летчики ВВС будут работать над руководствами по летной эксплуатации этой машины. В строевые же части Су-57 начнет поступать не ранее 2023 г. (возможно, и позднее) уже с новым двигателем, который начал летные испытания в 2017 г. Этим планам тоже уже несколько лет.