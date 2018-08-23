Как сирийская кампания стала главным полигоном российской армии
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Почти трехлетнее участие Российской армии в боевых операциях в Сирии позволило ей приобрести ценный опыт современной войны в специфических условиях, но сохранение присутствия дорого обходится России как политически, так и экономически.
Минобороны на днях опубликовало на YouTube 10-минутный видеоролик о предварительных итогах сирийской кампании. Из презентации следует: с конца сентября 2015 г. через Сирию прошло более 63 000 военнослужащих, в том числе 434 генерала и 25 738 офицеров, там побывали офицеры штабов всех военных округов, общевойсковых и воздушных армий. Боевой опыт приобрели 97% экипажей транспортной, 91% армейской и 87% оперативно-тактической авиации, 95% командиров общевойсковых бригад и полков. Авиация совершила 39 000 боевых вылетов, еще 25 000 произвели беспилотники.
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