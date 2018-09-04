От редакции
Статья опубликована в № 4645 от 04.09.2018 под заголовком: Протестное большинство

Новое протестное большинство

Повышение пенсионного возраста подняло долю готовых протестовать до рекордного показателя путинских времен
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Декларируемая россиянами в соцопросах готовность выйти на улицу митинговать еще никогда не поднималась при Владимире Путине на столь высокий уровень. 23–30 августа 53% респондентов сообщили «Левада-центру», что, скорее всего, примут участие в массовых выступлениях «против пенсионной реформы», если они состоятся в их городе или селе, – с июля их доля выросла в 1,5 раза. Последовавшее 29 августа за опросом психотерапевтическое телевыступление Путина недовольство части россиян, видимо, снизит, но в целом для них тема – в отличие от Кремля – еще не закрыта.

Больше всего готовых выйти протестовать среди респондентов, не достигших возраста выхода на пенсию, – 58%, а также относящих себя к сторонникам ЛДПР – 71% и КПРФ – 59%. А в рядах сторонников «Единой России» раскол: готовы протестовать 44%, не готовы – 53%. Конечно, это лишь слова: сколько реально выйдет на улицы, мы не знаем, пишет в колонке для «Ведомостей» Алексей Левинсон из «Левада-центра». Но к гражданскому действию подтягиваются пожилые, женщины, селяне, считавшиеся самыми пассивными.

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