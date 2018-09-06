Когда highly likely становится явным

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То, что было политическим highly likely, стало, очевидно, криминальным фактом – по крайней мере для британцев и западных стран. Британская полиция в среду сообщила, что у нее достаточно улик для предъявления двум российским гражданам обвинений в отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери 4 марта 2018 г., а премьер Тереза Мэй назвала их «сотрудниками военной разведки, известной как ГРУ», действовавшими «с одобрения на высоком уровне российской государственной власти». Русский след дорого обойдется России – Мэй заявила, что Великобритания будет добиваться расширения европейских санкций по аналогии с американскими. Но для Москвы, судя по уже прозвучавшим откликам, предъявленные улики – это всего лишь повод снова заявить о кознях врагов и призвать к сплочению нации перед лицом врагов.

Фактически обе стороны – и те, кто вслед за Мэй еще в марте считал Россию «весьма вероятно» причастной к отравлению Скрипалей, и те, кто тогда же называл эти подозрения беспочвенными, – остаются при своем мнении. То, что для Запада кажется очевидным – что получить подлинные паспорта на вымышленные имена и пройти с ними госграницу без какой-либо помощи «сверху» практически невероятно, – Москва давно научилась объяснять мемами про «военторг» или не объяснять вовсе, ограничиваясь безапелляционными репликами про «абсолютную лживость» обвинений. Вот и сейчас помощник президента Юрий Ушаков сказал, что собранные британскими спецслужбами и полицией улики – это вообще «не данные, а не понятно что», да и МИДу в лице Марии Захаровой они тоже «ничего не говорят», а депутат Госдумы Михаил Дегтярев высмеял обвинения, поскольку покушение, мол, совершено топорно, а отечественные спецслужбы всегда работают чисто и четко.