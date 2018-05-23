Политика / Международные отношения «Я пытаюсь смириться с невероятными изменениями в моей жизни». Видео заявления Юлии Скрипаль Россиянка, пострадавшая от применения нервно-паралитического вещества, дала интервью Reuters {{fb}} {{vk}} {{twitter}} Чтобы сохранить этот материал визбранное, войдите или зарегистрируйтесь Материал добавлен в «Избранное» Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете Материал добавлен в «Избранное» Удалить материал из «Избранного»? Удалить Материал удален из «Избранного» 23.05.18