Политика / Международные отношения

«Я пытаюсь смириться с невероятными изменениями в моей жизни». Видео заявления Юлии Скрипаль

Россиянка, пострадавшая от применения нервно-паралитического вещества, дала интервью Reuters

23.05.18
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