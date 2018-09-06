Как пенсионная реформа разделила россиян на людей с погонами и без

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Люди в погонах выходят на пенсию куда раньше гражданских Андрей Гордеев / Ведомости

Грядущее повышение пенсионного возраста коснется далеко не всех в равной степени. Вслед за СССР российское государство дифференцирует занятое население, исходя из условий труда, и предоставляет некоторым профессиональным группам не только повышенные коэффициенты начисления заработной платы, но и льготный режим выхода на пенсию. Это люди, работающие в условиях Крайнего Севера, а также в профессиях, связанных с вредными производствами и тяжелыми условиями труда, – шахтеры, литейщики и т. п.

Однако заметную часть населения повышение пенсионного возраста не коснется по другим причинам. Это все, кого просторечно можно назвать «опогоненными», – обладатели специальных воинских званий, званий полиции, юстиции, внутренней службы. Военные, сотрудники силовых ведомств (ФСБ, МВД, Росгвардии, ФСИН), МЧС, сотрудники следственных органов, работники прокуратуры. Для них выход на пенсию обусловлен выслугой лет – 20 или 25 лет действительной службы (если абстрагироваться от множества мелких условий). При этом к ним также применяются коэффициенты за работу в условиях Крайнего Севера или тяжелые условия труда (например, в исправительной колонии). Более того, данные категории пенсионеров оформлены как отдельные получатели пенсии и у них иначе рассчитывается выслуга лет. В нее может засчитываться обучение в специализированном вузе (4–5 лет) или, для женщин, выходы в декретный отпуск (до 3 лет для одного ребенка). В результате встретить, например, 35–37-летнего пенсионера или пенсионерку где-нибудь в Сибири или в регионах с большой концентрацией учреждений ФСИН не такое редкое дело. Но обычно силовики, если начинают карьеру после армии (т. е. в 19–20 лет) с низовых позиций, выходят на пенсию в 45 лет. На 15 лет раньше, чем выходят на пенсию мужчины по сегодняшнему закону, и на 20 лет раньше, чем после повышения пенсионного возраста по изначальному проекту.