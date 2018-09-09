Трамп под огнем своих
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Сопротивление Дональду Трампу началось на улицах и проникло глубоко в его кабинет. «Ответственные сотрудники» администрации не дают ходу худшим из побуждений президента, написал в The New York Times аноним, которого газета представила как действующего высокопоставленного сотрудника администрации Трампа. Журналист Боб Вудвард в книге «Страх: Трамп в Белом доме», которая выйдет 11 сентября, описывает, как сотрудники Белого дома выхватывают бумаги буквально из-под пера своего начальника, лишь бы не дать ему поставить подпись под особо опасным документом. Люди уровня начальника аппарата Белого дома Джона Келли и министра обороны Джима Мэттиса, судя по книге, относятся к президенту с презрением.
Происходящее не назовешь путчем. Трамп не лишен власти – это становится очевидным с каждым нарушенным договором и повышенным импортным тарифом. Трамп – не первый президент, сталкивающийся с внутриправительственной оппозицией. Сотрудники Ричарда Никсона тоже управляли своим шефом.
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