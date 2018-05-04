Когда человек нарушает правила

В игре правила объединяют, в политике их нарушение может восприниматься как доблесть

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Тот, кто следит за политикой всегда, а за футболом редко, может заметить, как велико искушение сравнить две эти сферы и как опасно это сравнение. Особенно если задуматься об отношении к правилам игры в спорте и в политике.

Можно ли представить себе восстание «Спартака» против правил офсайда? Можно ли представить, что «Реал» в предстоящем финале Лиги чемпионов разрешит себе играть руками и, «выиграв» таким образом у «Ливерпуля», станет всеми признанным чемпионом? Тут слово «выиграть» приходится ставить в кавычки, потому что в спорте игра с нарушениями – это уже не игра.