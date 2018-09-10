Мнения / Аналитика
Статья опубликована в № 4650 от 11.09.2018 под заголовком: Когда заговорщики саморазоблачаются

Когда заговорщики саморазоблачаются

Социолог Константин Гаазе о природе анонимных партизанских колонок
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Слышали ли вы когда-нибудь о политическом заговоре, который был разоблачен самими заговорщиками, но не после успеха их предприятия, не с целью сдачи властям, не в мемуарах, а прямо по ходу реализации тайных планов? До прошлой недели я не слышал ни о чем подобном. Но в минувшую среду газета The New York Times опубликовала колонку анонимного высокопоставленного сотрудника Белого дома, рассказывающую о «сопротивлении» внутри администрации президента США. По словам ее автора, ближайшие соратники Дональда Трампа не покладая рук трудятся, чтобы «пресечь» наиболее опасные инициативы президента и «воспрепятствовать» проявлению худших черт его характера.

Сделанные в колонке заявления – президент Трамп не справляется с обязанностями, меняет решения и, если бы не группа высокопоставленных заговорщиков, давно привел бы страну к катастрофе – нельзя назвать новостями. Анонимные источники в администрации сигнализируют об этом с момента заселения президента Трампа в Белый дом, журналисты и бывшие сотрудники администрации и штаба президента пишут об этом книги. Так что проблема, о которой имеет смысл говорить в связи с анонимной колонкой в The New York Times, шире собственно перипетий американской внутренней политики. Речь идет о коллективной ответственности руководства страны за действия лидера. О юридических и политических границах между выполнением незаконных или полузаконных приказов и активным соучастием в проведении разрушительных или даже преступных политик. И эта проблема имеет уже самое непосредственное отношение и к реалиям любого авторитарного политического режима.

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