Белый дом ищет анонимного критика Трампа

Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













В Вашингтоне произошел скандал из-за публикации в среду анонимной колонки в The New York Times Richard Drew / AP Photo

В Вашингтоне произошел скандал из-за публикации в среду анонимной колонки в The New York Times (NYT) с жесткой критикой в адрес президента Дональда Трампа. Автор, назвавшийся высокопоставленным лицом из его администрации, написал о существовании тайной группы чиновников внутри администрации, которые пообещали мешать действиям президента. Это вызвало гнев Трампа, и в Белом доме начали искать, кто может за этим стоять.

Как написал автор, при Трампе страна перестала быть единой, а «корень проблем лежит в аморальности» президента. По его словам, среди чиновников даже шли разговоры о применении 25-й поправки к конституции о досрочном прекращении полномочий президента. Однако они в итоге отказались от этого, чтобы не спровоцировать конституционный кризис. Вместо этого они «усердно работают изнутри с целью помешать некоторым его планам и худшим склонностям».

Трамп отреагировал на это несколькими постами в Twitter. В одном из них он просто написал: «ИЗМЕНА?» В другом он призвал издание раскрыть имя автора: «Если этот трусливый аноним действительно существует, Times должны немедленно выдать его/ее властям в целях национальной безопасности».

NYT написала, что сохранила имя автора в тайне, поскольку его работа может оказаться под угрозой, и назвала свой поступок редким шагом.

Высокопоставленные чиновники в Белом доме отменили все встречи, назначенные на вечер среды, и провели закрытое совещание, на котором обсуждали способы разоблачить автора, пишет The Wall Street Journal (WSJ). Также некоторые из них попросили репортеров не распространять слухи о том, кто это может быть.