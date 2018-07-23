Что случилось с футбольным мячом, который Путин подарил Трампу

Пресс-служба президента России

«Теперь мяч на вашей стороне», – пошутил Владимир Путин, передавая Дональду Трампу футбольный мяч чемпионата мира 2018 г. во время их встречи в Хельсинки. Взяв мяч, президент США перекинул его жене и сказал, что передаст мяч своему 12-летнему сыну Баррону.

Мяч этот ожидала непростая судьба.

К передаче подарков на официальных встречах обычно серьезно готовятся. Каждый подарок досконально изучается, а непростые отношения между Россией и США вынуждают сотрудников секретной службы США быть особенно бдительными.

Легендой среди секретных служб стал инцидент 1945 г., когда послу США в СССР Авереллу Гарриману в качестве подарка от советских школьников передали деревянную копию большой печати США в знак дружбы между союзниками во Второй мировой войне. Более шести лет печать украшала кабинет в московской резиденции посла, пока секретный досмотр не выявил в ней микрофон и резонатор, который мог передавать информацию через внешний радиосигнал.

Футбольный мяч проверили на наличие взрывного устройства еще до того, как его внесли в Президентский дворец в Хельсинки. И до того, как он покинул здание, он наверняка прошел через руки агентов секретной службы США.

«После того как было сделано несколько фотографий [президентов] с мячом, он поступил в секретную службу для проверки на предмет подслушивающих или записывающих устройств», – рассказал Джонатан Уэкроу, бывший сотрудник подразделения по защите президента секретной службы. Поскольку Путин держал мяч до передачи Трампу, агенты должны были чувствовать себя достаточно спокойно в плане наличия вредных биологических или химических веществ, добавил он.

«Футбольный мяч, как и все другие подарки семье руководителя государства, прошел через всю процедуру оформления и прочие пункты протокола», – сообщил The Wall Street Journal высокопоставленный чиновник Совета национальной безопасности. В секретной службе отказались от комментариев.

Даже если подарок оказался безопасным, он не сразу отправляется в Белый дом. Госдепартамент должен оценить его стоимость. Получение и хранение подарков, полученных госслужащими США от иностранцев, регулируется федеральными правилами. Если стоимость мяча превышает установленную государством минимальную сумму (с января 2017 г. – $390), он больше не будет считаться подарком. Президент должен передать его в коллекцию госдепартамента или оплатить стоимость мяча министерству финансов. Простой футбольный мяч значительно дешевле $390, но мячи FIFA, используемые в матчах на чемпионатах мира, обычно дороги. Неясно, подарил ли Путин Трампу обычный сувенир ЧМ-2018 или мяч для игры на поле.

Максимальная цена купленного в магазине мяча для ЧМ под брендом Adidas составляет около $160, говорит старший координатор аукциона Steiner Sports Ааорн Ротшильд, занимающийся оценкой стоимости спортивных предметов. Мяч, созданный для игры во время чемпионата, напротив, может стоить около $500, а если он использовался в игре – $1000. Мяч, использованный в значимой игре или забитый в ворота, например, звездой футбола Криштиану Роналду, может оцениваться от $2000 до $10 000, говорит Ротшильд. В Белом доме и госдепартаменте не прокомментировали предполагаемую стоимость мяча и его местонахождение.

«Я не думаю, что Путин пошел в сувенирный магазин и купил мяч по пути в Хельсинки», – говорит Норман Айсен, бывший консультант президента Барака Обамы по этическим вопросам.

Бывают подарки, требующие нестандартного подхода. В 2013 г. в Белый дом позвонили из российского посольства в Вашингтоне и сказали, что Людмила Путина (тогда – жена российского президента) прислала тогдашней первой леди США Мишель Обаме подарок на день рождения. Когда представители Совета национальной безопасности встретили представителя посольства у Белого дома, они получили такую огромную цветочную композицию, что она не пролезала в рамку металлоискателя, вспоминает бывший сотрудник администрации. Сотрудники Белого дома решили не передавать букет, а сделать его фотографию и отправить Мишель Обаме, чтобы она могла поблагодарить Людмилу Путину за подарок. «К причудливым подаркам нужен более творческий подход, – говорит Брадли Блэкман, бывший старший сотрудник Белого дома при президенте Джордже Буше-старшем. – Нужно любезно его принять и надеяться, что тебя потом никогда не спросят, где подарок сейчас находится».

Перевела Наталья Ильина