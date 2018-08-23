Ближний круг показаний на Дональда Трампа

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В президентской карьере Дональда Трампа наступают, похоже, самые драматичные дни: судебные процессы по делу двух близких ему людей – главы предвыборного штаба Пола Манафорта и личного адвоката Майкла Коэна – дают материал для предъявления президенту США официальных обвинений и запуска процедуры импичмента, которую может инициировать нижняя палата, если на ноябрьских довыборах большинство в ней получат демократы.

Процесс по делу Манафорта в штате Виргиния связан с расследованием роли России в выборах президента США в 2016 г., которое ведет спецпрокурор Роберт Мюллер. Манафорт был признан виновным по восьми из 18 (оставшиеся 10 могут быть направлены на повторное рассмотрение) пунктов обвинения, связанного с сокрытием от налогов $16 млн, полученных им за работу на Украине политконсультантом Партии регионов Виктора Януковича. Это напрямую Трампа не касается, хотя и наносит определенный репутационный ущерб, а прямых связей штаба с Россией процесс не выявил.