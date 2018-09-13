«Монстры» и «мутанты» Уголовного кодекса

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Постоянные и нередко непоследовательные изменения Уголовного кодекса за 21 год его существования привели к двукратному увеличению его объема. Расширение отдельных его глав, касающихся преступлений против государственной власти, а также против общественной безопасности, привело к появлению отдельных «статей-монстров», содержание которых пересекается с другими нормами уголовного закона. Новыми, нередко политически мотивированными статьями УК активно пользуются силовики для улучшения показателей работы и демонстрации своей эффективности.

Сергей Маркунцов из Высшей школы экономики в статье «О масштабах перманентной новеллизации Уголовного кодекса» изучил, как изменился постсоветский УК и его отдельные главы и статьи со времени его принятия в июле 1996 г. По расчетам автора, в 1997–2017 гг. депутаты Госдумы приняли 213 федеральных законов, содержавших около 2000 поправок в кодекс. Правка УК была волнообразной. Наиболее масштабные – при этом проработанные и системные – изменения вызвали законы, принятые в декабре 2003 г. и в декабре 2011 г., они декриминализовали ряд прежних преступлений и смягчили наказания за некоторые из них. VI созыв Госдумы (2012–2016 гг.), прозванный за стахановские темпы законотворчества (в основном репрессивного толка) «бешеным принтером», успел принять 89 законов, которые в том числе вводили новые наказания за действия и мыслепреступления против власти или ужесточали прежние, но не меняли идеологию УК.