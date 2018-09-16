От редакции
Статья опубликована в № 4654 от 17.09.2018 под заголовком: Откуда берутся депутаты

Откуда берутся депутаты

Главным каналом рекрутирования депутатов нынешнего созыва наконец стала новейшая российская номенклатура, доля силовиков снижается
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Ключевые каналы рекрутирования депутатов Госдумы в последние годы остаются неизменными – это номенклатура и бизнес, но только в нынешнем, седьмом, созыве нижней палаты парламента новая российская номенклатура наконец уверенно обошла советскую. Изменившийся состав Госдумы отражает не только смену поколений в политике, но и снижение ее лоббистского потенциала. Все больше людей, стремящихся сделать карьеру в отечественном госаппарате, рассматривает депутатство как промежуточный этап, место для обзаведения необходимыми связями и последующего перехода в исполнительную власть или возвращения в более доходные сферы бизнеса.

Политолог Юлия Матюненко из Высшей школы экономики исследовала изменения состава депутатов четырех последних составов Госдумы, с 2003 по 2016 г., опираясь на их официальные биографические справки на сайте нижней палаты и выделив пять крупных групп – доноров депутатского корпуса: старую советскую партийную и государственную номенклатуру, отдельно – новую российскую, силовиков, бизнес, выходцев из молодежной политики. Если сравнивать созыв, начавший работу в 2003 г. (первый с подавляющим преимуществом «Единой России»), и нынешний, избранный в 2016 г., то сейчас число выходцев из советской номенклатуры снизилось в 1,6 раза, уменьшилось и представительство силовиков. Одновременно на треть выросло число выходцев из современного госаппарата, а также из бизнеса. Автор отметил и появление нового канала рекрутинга депутатов – молодежных организаций, которые в седьмом созыве могли бы организовать фракцию из 29 человек.

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