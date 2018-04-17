Куда податься бывшему депутату

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Кресло депутата в Госдуме само по себе не гарантирует статусного трудоустройства по окончании мандата. Анализ карьерных траекторий экс-депутатов российского парламента, проведенный Денисом Тевом из Социологического института РАН в Санкт-Петербурге, показывает, что большинство экс-депутатов теряют место в федеральной элите, смещаясь на региональный уровень или переходя на научную работу.

Тев изучил деятельность 1267 бывших парламентариев разных созывов после ухода из нижней палаты, подробная информация есть на 1209 из них (часть депутатов меняли место работы больше одного раза, поэтому сумма показателей превышает 100%). По расчетам Тева, 38% экс-депутатов сменили кресло на работу в частных компаниях, 33% – в структурах исполнительной власти разного уровня, 22% перешли в научные и образовательные структуры, 19% переместились в другие органы законодательной власти, еще 9% остались в стенах Госдумы, перейдя на работу в аппарат нижней палаты.