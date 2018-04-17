Куда податься бывшему депутату
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Кресло депутата в Госдуме само по себе не гарантирует статусного трудоустройства по окончании мандата. Анализ карьерных траекторий экс-депутатов российского парламента, проведенный Денисом Тевом из Социологического института РАН в Санкт-Петербурге, показывает, что большинство экс-депутатов теряют место в федеральной элите, смещаясь на региональный уровень или переходя на научную работу.
Тев изучил деятельность 1267 бывших парламентариев разных созывов после ухода из нижней палаты, подробная информация есть на 1209 из них (часть депутатов меняли место работы больше одного раза, поэтому сумма показателей превышает 100%). По расчетам Тева, 38% экс-депутатов сменили кресло на работу в частных компаниях, 33% – в структурах исполнительной власти разного уровня, 22% перешли в научные и образовательные структуры, 19% переместились в другие органы законодательной власти, еще 9% остались в стенах Госдумы, перейдя на работу в аппарат нижней палаты.
Позиции в федеральной элите сохранил лишь каждый пятый экс-депутат: 2% стали министрами и вице-премьерами (еще 8% получили другие посты в правительстве), 4% – губернаторами, 7% – сенаторами. Доля депутатов, переходивших на ответственные должности в исполнительную власть в 1990-е гг., когда парламент был более независимым и влиятельным, была выше, чем в последних созывах, отмечает Тев. Потерявших в статусе больше: за все время 15% переместились в региональные и местные заксобрания, 20% – в региональную и местную исполнительную власть.
Многие депутаты, особенно выходцы из бизнеса, стремятся использовать депутатство для налаживания полезных связей с крупными компаниями. Они, как показало исследование, готовы принимать депутатов на топовые позиции, рассчитывая на их лоббистский потенциал и связи в законодательной и исполнительной власти, отмечает автор. Но российский бизнес знает, что решения принимают вне Думы, решающую роль в трудоустройстве депутатов играет не законодательная работа, а деятельность до избрания депутатом.
В России потеря места в высших эшелонах власти воспринимается более драматично, чем во многих других странах, из-за разрыва в статусе и уровне благополучия. Элита сейчас обновляется медленнее, чем при Ельцине и Горбачеве, чтобы избежать обид и перехода в оппозицию, депутатов стараются пристроить в разного рода синекуры, считает директор центра изучения элиты ГУУ Ольга Крыштановская: обеспечивают необременительной работой в научных и образовательных учреждениях, пользуясь формальным наличием ученой степени. Это тормозит карьерный рост молодежи, места которой нередко занимают получившие почетную отставку депутаты, затрудняет обновление элиты, считает эксперт.