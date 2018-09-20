Мнения / Аналитика

Сколько продлится эффект ЧМ-2018

Экономисты Валерий Миронов, Людмила Коновалова и Наталья Самсонова о соотношении прямых и косвенных эффектов до и после проведения турнира
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Недавние победы российской футбольной сборной – победа над сборной Турции в Лиге наций со счетом 2:1 и над сборной Чехии в товарищеском матче 5:1 – подтверждают, что и успехи на домашнем чемпионате мира по футболу были не случайны. Но вопрос цены этих достижений, т. е. влияния ЧМ на экономическую ситуацию в России, все еще остается остродискуссионным в экспертном и бизнес-сообществе.

Авторы отчетов, опубликованных до начала турнира (например, компании McKinsey), предсказывали множество позитивных эффектов (рост туризма, развитие инфраструктуры, улучшение экологии и др.), положительный вклад в ВВП на уровне примерно в 2 п. п. на десятилетнем временном горизонте. Теперь, когда ЧМ-2018 уже стал историей, в разговорах об экономических последствиях турнира появляется больше скепсиса.

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