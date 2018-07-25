ЧМ-2018 замедлил экономический рост в июне

На фоне весенней подготовке к чемпионату мира уже в июне экономика замедлилась к маю Евгений Разумный / Ведомости

В июне ВВП сократился на 0,4% к маю, подсчитали аналитики Института исследований и экспертизы Внешэкономбанка (ВЭБ), объяснив замедление роста экономики подготовкой к чемпионату мира по футболу 2018 г.

Если в январе – марте экономику подстегивало предвыборное увеличение зарплат бюджетников и благоприятная для промышленности погода, то в апреле – мае – завершение подготовки к ЧМ, указывает руководитель направления «Макроэкономика» Института ВЭБа Олег Засов. За счет быстрого роста строительства, обрабатывающих производств и оптовой торговли за весну экономика выросла на 1,4%. В апреле – мае рост строительства разогнался почти на 11%, добавляет Засов: скорее всего, из-за пика подготовки к чемпионату и строительства Крымского моста. Росла ускоренными темпами и оптовая торговля – компании наращивали запасы в преддверии мундиаля.

Но уже в июне строительство, по оценке ВЭБа, упало на 2,3%, выпуск обрабатывающих предприятий – на 2,1%, оптовые продажи – на 1,7%, пишет Засов. Промышленность упала из-за провала металлургии, объясняет он. На это указывало и Минэкономразвития. Металлургия в июне сократила выпуск на 14,2% в годовом выражении, основная причина – падение на 24,3% производства основных драгоценных металлов, других цветных металлов и ядерного топлива, сообщил «Ведомостям» представитель Росстата. Скорее всего, металлургия сократила выпуск из-за ограничения производства вредных и транспортировки опасных продуктов на время ЧМ, предполагает Засов. По косвенным данным, упало именно ядерное топливо, замечает замдиректора ЦМАКПа Владимир Сальников, ограничения могли затронуть эти производства. Максимально упало производство стальных труб для нефте- и газопроводов, серебра, золота и платины, а также алюминиевой продукции, делится наблюдениями замдиректора Центра развития Высшей школы экономики Валерий Миронов. Основные загрязняющие выбросы, по его словам, идут с алюминиевых заводов, а причина падения, скорее, санкции в отношении «Русала».

Все остальные отрасли обрабатывающей промышленности, кроме металлургии, в июне росли, но в целом индустрия увеличила выпуск на 2,2% в годовом выражении после роста выше 5% в апреле – мае, указывало Минэкономразвития.

Строительство в июне действительно «провалилось» на 6% относительно предыдущего месяца, подтверждает Миронов оценки Института ВЭБа: в апреле и мае оно росло на 10 и 6% в месячном выражении соответственно. ЦМАКП отслеживает интенсивность стройки косвенно – через производство базовых стройматериалов, рассказывает Сальников, и в июне падения не зафиксировал, как и особого оживления в апреле – мае. Правда, в преддверии ЧМ производились уже финишные работы, которые могли и не привести к росту спроса на базовые стройматериалы, оговаривается он.

Падение оптовых продаж в первый месяц лета Засов также частично объясняет ограничениями на вредные и опасные производства.

Зато чемпионат привел к росту оборота розничной торговли и общественного питания. По данным Росстата, в июне розничные продажи выросли на 3%, прежде всего за счет увеличившегося благодаря притоку туристов спроса на продукты питания, указывали аналитики «ВТБ капитала». В июле эффект от чемпионата еще будет сохраняться, так что оборот розничной торговли также вырастет на 3% в годовом выражении, прогнозируют аналитики Альфа-банка.

Несмотря на замедление в июне, в целом за II квартал благодаря чемпионату рост экономики ускорился до 2,4% в годовом выражении после роста на 1,5% в январе – марте, оценивают экономисты ВЭБа. Минэкономразвития в прогнозах скромнее – 1,8% в годовом выражении.