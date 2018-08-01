От редакции
Статья опубликована в № 4621 от 01.08.2018 под заголовком: Продолжить шоу

Почему россияне хотят повторения чемпионата по футболу

Большинство респондентов надеются на улучшение образа России в мире
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Россияне довольны чемпионатом мира по футболу и хотели бы, чтобы в стране прошли еще крупные международные соревнования. Такое желание объясняется не атмосферой праздника спорта, а главным образом внешнеполитическими резонами: престижем страны и ее авторитетом в мире.

78% из 1500 респондентов, опрошенных ФОМом в июле, довольны тем, что ЧМ-2018 прошел в России; 83% считают, что он был организован хорошо. Футбольные эксперты обращали внимание, что чемпионат – редкий и неожиданный карнавальный опыт для россиян. В страну приехало 843 000 иностранцев, в том числе 52 000 – из США, 174 000 – из Латинской Америки (данные АТОР). Российская сборная неожиданно дошла до 1/4 финала – 79% респондентов в июльском опросе «Левада-центра» сказали, что довольны ее выступлением. Чемпионат дал переживание сопричастности к событию мирового размаха с общими целями, интересами, позволил россиянам ощутить землю под ногами как единой общности, говорит психолог Александр Асмолов из МГУ.

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