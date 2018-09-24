Надо ли бояться реформы адвокатуры
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В юридическом сообществе продолжается обсуждение опубликованного в октябре 2017 г. проекта Концепции регулирования рынка профессиональной юридической помощи. Он разработан Минюстом и предполагает объединение в рамках адвокатуры всех юристов, оказывающих правовую помощь на платной основе, а также значительное расширение права адвокатов на судебное представительство. Термин «адвокатская монополия» применительно к этим целям не вполне корректен, так как после реализации концепции право на судебное представительство должно сохраниться у государственных и муниципальных служащих, корпоративных юристов, участников государственной системы бесплатной юридической помощи и НКО, предоставляющих юридическую помощь бесплатно. При этом объединение профессионалов, оказывающих квалифицированную юридическую помощь, будет добровольным. Стимулом к объединению должно стать повышение привлекательности адвокатского статуса, для чего на первом этапе осуществления проекта планируется принять целый комплекс законодательных мер.
С тем, что реформирование сферы оказания квалифицированной юридической помощи – объективная необходимость, согласны и представители органов власти, и подавляющее большинство членов профессионального юридического сообщества. Но у реформы есть и противники, которых вполне устраивает нынешняя ситуация. Среди них не только вольные юристы, не желающие становиться частью регулируемого рынка и нести обременения, налагаемые статусом адвоката (от дисциплинарной ответственности до обязанности повышать квалификацию), но и некоторые адвокаты, опасающиеся конкуренции со стороны опытных профессионалов, которые сейчас практикуют вне адвокатуры.
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