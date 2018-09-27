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Статья опубликована в № 4662 от 27.09.2018 под заголовком: Сколько стоит легализация

Сколько стоит легализация бизнеса

Социолог Кирилл Титаев о том, почему для вывода экономики из тени эффективнее снизить давление на легальный бизнес, а не усилить контроль за неформальным сектором
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Почти 20% всех занятых в России трудится в неформальном секторе, следует из данных обследований рабочей силы Росстата. Это существенное препятствие для развития страны. Проблема не столько в том, что эти работники не платят налогов: неформальность существенно ограничивает доступ к ресурсам (банковскому финансированию, твердым контрактам, судебной защите), одновременно стимулируя альтернативные институты (теневое финансирование, внесудебное разрешение споров).

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