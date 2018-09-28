Почему россияне продолжают вкладывать деньги в финансовые пирамиды

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Востребованность финансовых пирамид – показатель экономического нездоровья и финансовой неграмотности значительной части общества, но одновременно и слабости регуляторов и правоохранителей, возможности которых вовремя ликвидировать мошеннические проекты весьма скромны.

В среду ЦБ сообщил, что выявил одну из самых крупных финансовых пирамид последних лет: регулятор пожаловался в Генпрокуратуру и МВД на группу «Кэшбери», которая привлекала деньги «инвесторов» под обещания 200–600% годовых. По оценкам экспертов ЦБ, деньги в «Кэшбери» отнесли несколько десятков тысяч человек. Но формально пострадавших пока нет: компания существует около года, а деньги она привлекала на 400 дней, и сейчас вкладчики продолжают ждать возврата вложений с прибылью. Сама компания отрицает, что является финансовой пирамидой, и обещает продолжить работу даже во время проверок (Генпрокуратура заявила, что получила обращение регулятора, но о начале проверки не сообщала). ЦБ же не может прекратить деятельность «Кэшбери», поскольку лицензии ЦБ у нее нет. В итоге на заявление регулятора «Кэшбери» ответила саркастически – анонсировав новый продукт с доходностью 400% годовых.