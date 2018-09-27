«Кэшбери» отрицает обвинения в создании финансовой пирамиды

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ЦБ пожаловался на работу «Кэшбери» в Генпрокуратуру и МВД «Кэшбери»

ЦБ не обвинял компанию «Кэшбери» в создании финансовой пирамиды. Пост с таким содержанием компания в среду ночью опубликовала на своей странице «В контакте». «Если они [ЦБ] что-то официально заявляют, то публикуют в своей прессе, а уже потом СМИ подхватывают то, что они заявляли. Про "Кэшбери" они ничего не говорили и никуда никакие документы не подавали», – говорится в сообщении компании. На страницу «Кэшбери», где опубликованы эти посты, подписаны более 36 000 человек. В группе «В контакте» под названием «Кэшбери & Лига аукционов & кэштрейдинг» состоят более 130 000 человек. В Instagram у «Кэшбери» 62 500 подписчиков, в Telegram-канале «Холдинг Кэшбери» – 25 800 участников. На YouTube-канал компании подписаны более 44 500 человек.

Накануне ЦБ разослал по редакциям СМИ заявление, в котором сообщил, что выявил «одну из самых масштабных финансовых пирамид» за последние годы, она развернула свою деятельность во многих регионах, практически по всей стране. Речь шла о группе компаний – российских и иностранных, – работавших под брендом «Кэшбери». Им удалось вовлечь в свой «проект» несколько десятков тысяч человек, рассказал в среду директор департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ Валерий Лях со ссылкой на экспертные оценки. «Кэшбери» строит свою работу на принципах сетевого маркетинга, обещает завышенную доходность, ведет агрессивную рекламу в СМИ и соцсетях, перечислил Лях. Все это явные признаки классической финансовой пирамиды.