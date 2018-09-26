ЦБ обнаружил масштабную финансовую пирамиду

В нее могли быть вовлечены десятки тысяч человек по всей России

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«Кэшбери» строит свою работу на принципах сетевого маркетинга, обещает завышенную доходность, ведет агрессивную рекламу в СМИ и соцсетях, перечисляет Лях Кэшбери

Центробанк пожаловался в Генпрокуратуру и МВД на работу группы российских и иностранных компаний, работающих под единым брендом «Кэшбери». Об этом говорится в комментарии директора департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ Валерия Ляха, поступившем в редакцию «Ведомостей».

«Это одна из самых масштабных финансовых пирамид, которую мы выявили за последние годы, она развернула свою деятельность во многих регионах, практически по всей стране», – говорит Лях. И отмечает, что, по экспертным оценкам, «Кэшбери» удалось вовлечь в свой «проект» несколько десятков тысяч человек.