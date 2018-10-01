Мнения / Детали / Цифра недели
Статья опубликована в № 4665 от 02.10.2018 под заголовком: Цифра недели $40 млн

Сколько стоит экстравагантность в бизнесе

Илон Маск заплатит $20 млн за урегулирование иска о мошенничестве с ценными бумагами – еще $20 млн выплатит Tesla
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание

$40 млн заплатят Илон Маск и Tesla Inc. (по $20 млн предприниматель и компания) за урегулирование иска Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) о мошенничестве с ценными бумагами.

Маск на протяжении нескольких лет был главным enfant terrible американского бизнеса: провоцировал обсуждение своей личной жизни; бездоказательно обвинял спасателя детей из тайской пещеры (Маск обещал сам их спасти при помощи подводной лодки) в педофилии; не стеснялся на камеру затянуться марихуаной. Но все эти выходки компенсировали бизнес-идеи предпринимателя: он с нуля построил производство электрокаров в Калифорнии, а не на родине автомобильной промышленности США, в Детройте (и сейчас Tesla стоит дороже General Motors: $52,9 млрд против $48,2 млрд), бросил вызов в космической гонке России и Америке, создав SpaceX, попутно запустил автомобиль Tesla в космос, всерьез рассуждает об отправке человека на Марс и придумал идею сверхскоростного поезда Hyperloop, которую сразу несколько компаний пытаются воплотить в жизнь.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ к материалам с любых устройств на сайте и в приложении
  • Свежий номер в разделе «Газета»
  • Возможность комментировать статьи
  • Общее избранное на всех устройствах
  • Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
Подарки для годовых подписчиков
  • {{gift}}
Полная версия доступна только подписчикам
Войти
Подписаться
Выбор редактора
Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Читать ещё
Preloader more
Фото
Также в рубрике