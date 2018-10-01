Сколько стоит экстравагантность в бизнесе

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$40 млн заплатят Илон Маск и Tesla Inc. (по $20 млн предприниматель и компания) за урегулирование иска Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) о мошенничестве с ценными бумагами.

Маск на протяжении нескольких лет был главным enfant terrible американского бизнеса: провоцировал обсуждение своей личной жизни; бездоказательно обвинял спасателя детей из тайской пещеры (Маск обещал сам их спасти при помощи подводной лодки) в педофилии; не стеснялся на камеру затянуться марихуаной. Но все эти выходки компенсировали бизнес-идеи предпринимателя: он с нуля построил производство электрокаров в Калифорнии, а не на родине автомобильной промышленности США, в Детройте (и сейчас Tesla стоит дороже General Motors: $52,9 млрд против $48,2 млрд), бросил вызов в космической гонке России и Америке, создав SpaceX, попутно запустил автомобиль Tesla в космос, всерьез рассуждает об отправке человека на Марс и придумал идею сверхскоростного поезда Hyperloop, которую сразу несколько компаний пытаются воплотить в жизнь.