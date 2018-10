Как сделать из принца Майкла Кентского царя Михаила Второго

Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

Майкл Кентский DPA / TASS

Пронырливые репортеры газеты The Sun в воскресенье сообщили, что принц Майкл Кентский, двоюродный брат королевы Елизаветы Второй, побывал в России – вопреки запрету на визиты членов королевской семьи. (Это тот запрет, что введен из-за отравления бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля, его дочери Юлии и двух социально дезориентированных британцев.) The Sun пишет, что принц Майкл потихоньку оформил себе разрешение на визит в министерстве иностранных дел, потому что хотел принять участие в церемонии открытия Brookes Moscow School, которая обошлась в 25 млн фунтов стерлингов. The Sun пишет, что принц Майкл и по-английски имеет прозвище Kentski, на русский манер.

На сайте этой школы сказано, что она проект девелоперской группы «Пионер» и Brookes Education Group, частной образовательной компании, у которой есть школы в Кембридже, а также в Канаде, Индии, США и Южной Корее; предполагалось, что открывать ее будет вместе с принцем Майклом мэр Москвы Сергей Собянин, но близкий к мэрии человек сообщил, что в расписании мэра такого мероприятия не было.