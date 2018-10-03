Не парламент, а диктатор

Правовед и народный депутат СССР Сергей Цыпляев о том, как в октябре 1993 г. на смену лозунгу «Вся власть Советам!» пришел «Вся власть президенту!

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Съезд голосованием принимал целый комплекс конституционных поправок, немедленно вступавших в действие, так что на следующий день у нас была уже другая стран Кузьмин Валентин, Сенцов Александр/Фотохроника ТАСС

Москва в октябре 1993 г. После наступления комендантского часа я возвращаюсь со Старой площади в гостиницу. Автомобиль скользит по вымершему городу – ни людей, ни транспорта. Нас останавливает милиция на блокпосте – в бронежилетах, касках и с калашниковым на груди. «Пропуск». Водитель из гаража администрации президента предъявляет пропуск. «Почему одна печать, сегодня должно быть две?» Немая сцена. «Ваши документы» – это уже мне. Протягиваю удостоверение, его и меня внимательно изучают, видят подпись президента, берут под козырек: «Проезжайте». Дальше водитель на чем свет стоит ругает гараж за вновь неправильно оформленный пропуск: «Вам большое спасибо, а то вчера вез генерала, тот стал качать права, положили лицами на капот, надавали по почкам, потом разобрались, извинились и отпустили». За окном проплывает Кремль – в огнях и безмолвии.

Мы и сейчас до конца не осознали, что 25 лет назад страна чудом, с закрытыми глазами, прошла по краю пропасти, на дне которой – смута и гражданская война. Колоссальное политическое напряжение разрядилось принятием новой Конституции и проведением выборов в обе палаты Федерального собрания.

Почему политическая элита не смогла разрешить конфликт без военных действий на улицах Москвы? Помимо объяснений о столкновении сторонников и противников радикальных экономических реформ следует внимательно взглянуть на конструкцию государственной власти того времени. Какие системные дефекты архитектуры власти не обеспечили работу «сдержек и противовесов»? Почему кризис не удалось преодолеть без выхода за рамки законности? Сегодня общим местом, стандартной интерпретацией событий октября 1993 г. стала формула «расстрел парламента исполнительной властью». А был ли стороной конфликта именно парламент?