Зачем Владимир Путин повторяет за Антоном Силуановым

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Слова Владимира Путина, заявившего во вторник, что повышение пенсионного возраста не даст экономии, а, напротив, потребует от государства дополнительных расходов, спровоцировали недоуменные реплики: а зачем вообще оно тогда затевается? Ситуация кажется парадоксальной – и бюджет не выигрывает, и люди работать будут дольше за одну зарплату (если работу найдут, конечно). К чему же тогда все эти мучения, если в проигрыше и государство, и общество?

На деле парадокса нет, как и новости: президент, по сути, лишь повторил еще августовские слова первого вице-премьера Антона Силуанова, который после телеобращения Путина о смягчении отдельных предложений правительства заявил, что поправки президента, по оценке Минфина, потребуют от бюджета дополнительных 500 млрд руб. в 2019–2024 гг. Не сказав ничего нового, Путин подтвердил, что решение повысить пенсионный возраст принято, им поддержано и отмене не подлежит. И одновременно повторил основной посыл своего телеобращения: повышая пенсионную планку, государство в первую очередь заботится о пенсионерах, изыскивая возможность увеличить пенсии, – настолько, что готово пренебречь своими интересами и даже дополнительно потратиться. В ответ на заявление Путина Силуанов сказал, что трансферты в ПФР будут увеличены на те самые 500 млрд руб. до 2024 г. – ресурсы будут изысканы.