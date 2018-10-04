От редакции
Статья опубликована в № 4668 от 05.10.2018 под заголовком: Не осудить, так опозорить

Как опозорить историка

Обвинения в совершении сексуальных преступлениях против несовершеннолетних — это способ дискредитировать неудобных власти людей задолго до суда
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Обвинения карельских правозащитников и историков в преступлениях против нравственности отражают стремление части представителей власти дискредитировать своих оппонентов, лишить их общественной поддержки. В среду Медвежьегорский горсуд Карелии арестовал до 27 сентября директора местного музея Сергея Колтырина, подозреваемого в развратных действиях в отношении несовершеннолетнего. В таком же преступлении обвиняли в 2017 г. другого карельского историка и правозащитника – Юрия Дмитриева, который занимался изучением тайного захоронения жертв сталинских расстрелов в урочище Сандармох неподалеку от Медвежьегорска. Колтырин не был формально связан с «Мемориалом», но как директор местного музея много сделал для того, чтобы Сандармох стал местом памяти, он участвовал в организации международных дней памяти в Сандармохе, рассказывает член Совета по правам человека при президенте Сергей Кривенко.

Дело против Колтырина возбудили спустя месяц после завершения экспедиции в Сандармох Российского военно-исторического общества (РВИО), которая искала подтверждения расстрелов пленных красноармейцев финнами в годы Великой Отечественной войны. Члены экспедиции обнаружили останки пяти человек со следами выстрелов в затылок и другие материалы, которые направили на экспертизу в СКР. Ее результаты ожидаются, сообщили в РВИО. Колтырин гипотезу РВИО не поддерживал.

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