Чем заканчивается голодовка

Можно считать отказ от продолжения протеста признанием своего поражения, а можно — признанием беспощадности государства

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Заявление Олега Сенцова о прекращении голодовки из-за планов насильственного кормления можно считать его персональным поражением и дискредитацией голодовки как крайней меры протеста, а можно – символом отказа государства отвечать на вызов системе со стороны человека, требующего от властей справедливости и гуманности.

В пятницу Сенцов через адвоката Дмитрия Динзе сообщил, что вынужден с субботы прекратить голодовку, начатую им в мае с требованием освободить несколько десятков украинских политзаключенных, содержащихся в российских колониях. Как следует из заявления Сенцова, решение о принудительном кормлении не учитывает мнения самого заключенного, сотрудники ФСИН же исходят из сложившихся обстоятельств – «критического состояния здоровья» и «патологических изменений во внутренних органах», пишет Сенцов. ФСИН уже заявила о том, что выводом Сенцова из голодовки займутся «лучшие диетологи».