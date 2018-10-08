Положительный пенсионер глазами Сбербанка
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Исследование Сбербанка доходов, сбережений и образа жизни работающих пенсионеров из числа своих зарплатных клиентов рисует вполне оптимистическую картину: оказывается, в России есть достойная старость! Сохранение привычного образа жизни до 68 лет; совокупный доход (пенсия плюс зарплата) выше средней зарплаты по стране; умеренная доля трат на продукты, которую с некоторой натяжкой можно отнести к нижней границе среднего класса; небольшой, но все же отличный от нуля процент трат на авиабилеты, отели и турагентства – вот-вот и можно будет подумать, что российские пенсионеры становятся похожи на своих сверстников-иностранцев. Но исследование Сбербанка описывает образ жизни и уровень доходов далеко не всех российских работающих пенсионеров, а грядущее повышение пенсионного возраста и лишение части возрастных россиян пенсии как части дохода могут сократить число тех, чью старость можно будет назвать достойной.
Исследование Сбербанка основано на данных о зарплатах и транзакциях пенсионеров, пользующихся зарплатными картами банка. Средняя зарплата работающих пенсионеров – клиентов банка составила 32 000 руб., это меньше средней по стране (42 555 руб., по данным Росстата за первое полугодие 2018 г.), но вместе с пенсией их доход (46 000 руб.) оказывается выше. По расчетам Сбербанка, примерно половина их клиентов, женщин и мужчин, работавших в 55 и 60 лет соответственно, продолжали трудиться в последующие пять лет. Главный их работодатель – госсектор (53,6%) и крупные компании частного сектора (22,06%), где средняя зарплата пенсионеров превышает 40 000 руб.
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