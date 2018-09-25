Пенсионная реформа в версии Путина

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Спустя всего несколько дней после подведения итогов единого дня голосования, который как минимум в четырех регионах выявил серьезное недовольство избирателей властью, Госдума готовится принять поправки к правительственному законопроекту о повышении возраста выхода на пенсию. В новую редакцию законопроекта включены президентские поправки, смягчившие первоначальную версию, – и только: ни поддержавшая жесткий первый вариант «Единая Россия», ни правительство не воспользовались возможностью уже после проблемных выборов добавить в проект инициативы, которые могли бы снизить градус неприятия реформы.

В среду Госдума рассмотрит в ключевом, втором чтении поправки к закону, который повысит пенсионный возраст для большинства россиян. Профильный комитет по труду и соцполитике рекомендовал принять внесенные в нижнюю палату инициативы президента – в частности, обещание Владимира Путина, данное им в специальном телеобращении 29 августа, повысить пенсионный возраст для женщин с 55 до 60, а не до 63 лет, как предлагало правительство. Рекомендованные к принятию поправки также включают президентское предложение снизить на три года стаж, необходимый для досрочного выхода на пенсию: с 45 до 42 лет для мужчин и с 40 до 37 для женщин, а также снижение возраста выхода на пенсию для многодетных матерей. Ранее, во вторник, депутаты одобрили поправки в Уголовный кодекс, предусматривающие обязательные работы и штраф для работодателей, уволивших или не взявших на работу людей предпенсионного возраста.