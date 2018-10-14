Когда красть не зазорно

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За постсоветские годы жители России стали гораздо лояльнее к обогащению за счет ресурсов государства и злоупотреблениям общественными благами, следует из статьи «Динамика социального капитала в России», опубликованной в журнале «Мониторинг общественного мнения: экономические и социальные перемены». Возможно, это ответ на рост государства в его нынешней форме.

Социологи из Высшей школы экономики Анна Алмакаева и Олеся Волченко, опираясь на данные пяти волн Всемирного исследования ценностей (World Value Survey) за 1990, 1995, 2006, 2011 и 2017 гг., изучали отношение россиян к четырем «девиантным практикам» (использование служебного положения для получения взятки; уклонение от уплаты налогов при возникновении такой возможности; проезд в общественном транспорте без оплаты; получение государственных пособий, на которые нет права) и замерили уровень их категорического неприятия на основании частоты выбора варианта ответа «это никогда не может быть оправданно». Оказалось, что доля респондентов в России, осуждающих такое оппортунистическое поведение, снизилась в период с 1990 по 2017 г. в целом на треть. Доля тех, кто относится безусловно негативно к неуплате налогов, за это время сократилась с 53 до 36% – меньше, чем в ответах на другие вопросы. Почти вдвое, с 65 до 35%, сократилась доля тех, кто не считает возможным оправдать получение пособий от государства теми, кто не имеет на них прав, еще сильнее – с 52 до 24% – уменьшилась доля тех, кто считает неприемлемым проезд в общественном транспорте зайцем. Во всех трех случаях рост лояльности означает уход от государства, отказ его поддерживать и делиться с ним ресурсами (а также стремление у него что-то урвать), считает руководитель лабораторий в Институте социологии РАН и Высшей школе экономики Владимир Магун.