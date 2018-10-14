Как растут передовые страны

Статья опубликована в № 4674 от 15.10.2018 под заголовком: Экономика страны растет, потому что фирмы одних секторов служат лидерами для фирм в других

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Ромер получил премию за объяснение сложного феномена Richard Drew / AP

Нобелевские премии редко дают за работы, имеющие прямое, конкретное применение. Статьи нобелевских лауреатов по биомедицине не содержат рецептов приготовления лекарств или методик лечения болезней, премии по химии даются не за разработку машинных масел или средств для мытья посуды, а в работах лауреатов-физиков нет инженерных расчетов. Точно так же с премией Нобеля для экономистов. Каждый лауреат внес огромный вклад в развитие экономической науки, ввел новые понятия и концепции, раздвинул горизонты и проложил дорогу, дав возможность тысячам исследователей развивать и применять то, что сделал он. Однако практические последствия его работы – это результат работы его студентов и студентов его студентов, часто тех, кто, прослушав пару курсов по экономике в бакалавриате, пошел работать в бизнес или госсектор.

Между пионерскими научными работами нобелевских лауреатов и практическим приложением есть дистанция, и немалая. И все же из работ Пола Ромера, лауреата-2018, можно извлечь практические уроки для России прямо сейчас. Это не методики расчета инвестпланов госкомпаний на следующую десятилетку, но вполне конкретные рекомендации.