Как компенсировать нехватку рук в промышленности
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Сокращение числа молодых работников в промышленности при сохранении нынешней структуры российской экономики может привести к продолжению стагнации и дальнейшему росту технологического отставания России от передовых стран. Для его преодоления необходимы не только закупки новейшего оборудования, но и отход от изоляционистской политики.
В ближайшее десятилетие ключевые отрасли промышленности столкнутся с проблемой старения кадров, отмечают аналитики Центра конъюнктурных исследований (ЦКИ) Высшей школы экономики в очередном мониторинге деловой активности в промышленности. Численность работников в наиболее производительных и восприимчивых к инновациям возрастах 26–46 лет будет ежегодно снижаться по демографическим причинам. Официальная статистика конкретно такую возрастную когорту не выделяет, ближайшая к ней – 25–44 года, и при среднем сценарии демографического прогноза, по данным Росстата, ее численность снизится с 45,8 млн человек в 2018 г. до 40,2 млн в 2026 г. (на 12,2%) и до 37,1 млн (на 19%) в 2030 г.
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