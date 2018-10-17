Как Sears за сто лет прошла путь от передовика ритейла до банкрота

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Sears Holdings

Наверное, мало кто из россиян знает американскую компанию розничной торговли Sears. Если кто из американских ритейлеров-гигантов у нас и известен, то это Walmart, который как-то даже пытался начать работать в России.

Тем не менее Sears Holdings, в понедельник подавшая заявление о банкротстве и защите от кредиторов, – весьма примечательная компания. Основанная в 1886 г. Ричардом Сирсом и зарегистрированная в партнерстве с Альвой Роубаком как Sears, Roebuck & Co. в 1893 г., она более века была на передовом крае инноваций в розничной торговле. В конце XIX в. ее основатели придумали продавать товары по каталогу (с доставкой на дом), т. е. сделали примерно то, что столетие спустя в новой реальности сделал Amazon, который многие сегодня считают убийцей традиционных ритейлеров (таких, каким стала Sears). Начав строить в 1920-е гг. физическую сеть магазинов, Sears в дальнейшем продолжала придумывать новые идеи и создавать новые бизнесы и бренды. Например, страховую компанию Allstate (в начале 1950-х гг. под этим брендом компания даже продавала по каталогу автомобили) или кредитные карты Discover (бизнес впоследствии был продан, сейчас Discover Card занимает третье место среди брендов кредитных карт в США по числу действующих карт). Еще в 2002 г. около 40% крупной бытовой техники в США продавалось в Sears. Небоскреб Sears Tower в Чикаго был самым высоким зданием в мире, когда открылся в 1973 г.