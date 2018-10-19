Что заменит референдум по пенсионному возрасту

Недовольство, которое вызывают в обществе планы повышения возраста выхода на пенсию, едва ли просто растворится, даже если не найдет себе выхода

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Провал очередной попытки провести в России общенациональный референдум – на этот раз по вопросу о запрете повышения пенсионного возраста – может выглядеть победой власти, которая сама уже приняла принципиальное решение. Но не нашедшее выхода на неслучившемся референдуме недовольство (и планами пенсионной реформы, и – шире – политикой властей в целом) едва ли сойдет на нет, а скорее продолжит искать точки выхода, которые могут найтись в самых разных – и тоже дискомфортных для власти – местах.

На этой неделе ЦИК поставил точку в вопросе проведения референдума о запрете повышения пенсионного возраста, «прекратив процедуры по реализации инициативы». Ни одна из пяти инициативных групп, формулировки вопроса которых были одобрены ЦИК, не смогла выполнить требования следующего этапа и зарегистрировать 43 региональные подгруппы. Формально референдум стал жертвой инициативного каннибализма: требования закона таковы, что в одном регионе может быть зарегистрирована только одна группа сторонников одного вопроса, а для каждого вопроса таких групп должно быть создано не меньше 43, причем возможности объединиться вокруг одного вопроса нет. Фактически референдум был обречен уже после того, как ЦИК одобрил сразу пять формулировок: шансов опередить спойлеров или договориться с ними не было даже у КПРФ. До сих пор ЦИК отказывал всем инициаторам в регистрации формулировок, теперь оказалось, что зарегистрировать всех желающих не менее эффективная тактика. А выглядит такой «разгул демократии» даже лучше.