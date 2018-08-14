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Статья опубликована в № 4630 от 14.08.2018 под заголовком: Цитата недели

Почему размножаются пенсионные референдумы

Неожиданное расположение ЦИК к инициаторам после многих лет блокировки вызывает вопросы
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Конкуренция – великая вещь, флаг вам в руки.
Элла Памфилова, председатель Центризбиркома

Этими словами Элла Памфилова напутствовала на прошлой неделе кандидата в мэры Москвы от «Справедливой России» Илью Свиридова, создавшего первую инициативную группу по проведению референдума о повышении пенсионного возраста. Строго говоря, первыми были коммунисты, но предложенную ими формулировку вопроса ЦИК поначалу завернул, предложив доработать ее совместно. А пока ее улучшали, КПРФ опередили справороссы, пришедшие в ЦИК сразу с правильным вопросом.

Факт первенства в данном случае имеет особое значение. Одобрение формулировки Центризбиркомом позволяет начать регистрировать региональные подгруппы, которых для регистрации общероссийской инициативной группы и перехода к следующему этапу – сбору 2 млн подписей избирателей – должно быть не менее 43. Но регистрацию в одном регионе более одной подгруппы с тем же или схожим по смыслу вопросом закон запрещает, так что Москва для КПРФ уже потеряна. Как, кстати, и Подмосковье, где за организацию плебисцита взялся некий Общероссийский союз общественных организаций по работе с многодетными семьями.

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