Подготовить референдум по пенсионной реформе разрешили трем группам

Элла Памфилова радуется конкуренции инициативных групп Александр Рюмин / ТАСС

Центризбирком в среду одобрил вопросы сразу трех инициативных групп для референдума о повышении пенсионного возраста. Расхождения у групп минимальны: все они предполагают вынести вопрос о запрете на изменение возраста, который в данный момент дает право выхода на пенсию.

Первой добро получила инициативная группа из Москвы, ее возглавил кандидат в мэры Москвы от «Справедливой России» Илья Свиридов. Инициатива беспартийная, заверил он: противников повышения пенсионного возраста намного больше, чем сторонников той или иной партии. «Конкуренция – великая вещь, флаг вам в руки», – напутствовала его председатель ЦИК Элла Памфилова. По ее словам, в ЦИК поступило 30 уведомлений из 19 регионов о намерении провести собрания инициативных групп о референдуме. Но не всем инициаторам удалось исполнить намерение.

В Московской области одним из инициаторов проведения референдума стал Общероссийский союз общественных организаций по работе с многодетными семьями. «Для всех это оказалось сюрпризом, в том числе и для нас, мы довольно поздно узнали – а вы, оказывается, практически впереди планеты всей», – с удивлением обнаружила Памфилова: ходатайство региональной подгруппы было подано в Мособлизбирком еще 6 августа. Президент союза Марина Семенова заверила, что ее организация аполитичная, но вопрос повышения пенсионного возраста очень болезненный.

Член ЦИК Евгений Колюшин заметил, что требования к вопросам сильно снизились по сравнению с теми, что были предъявлены две недели назад к КПРФ, – в частности, от ее конкурентов уже не требуют уточнять характер пенсии и возраст, который сейчас дает на нее право. Это не так важно, главное, что речь идет о пенсионном возрасте, который принят на данный момент, заверила Памфилова: референдум удастся провести не раньше чем в феврале следующего года – к тому времени закон о повышении пенсионного возраста уже примут, а избиратель должен хорошо понимать, о чем речь.

Вопрос, который КПРФ подготовила при помощи ЦИК, выносится на всенародное голосование в Алтайском крае.

Теперь региональные избиркомы должны проверить документы инициативных групп, вопросы от которых одобрил ЦИК, и зарегистрировать их. Организаторы за два месяца должны провести собрания инициативных подгрупп численностью не менее 100 человек более чем в половине российских регионов (т. е. минимум в 43). Тогда можно подать в ЦИК документ на регистрацию общероссийской группы для проведения референдума. После регистрации у общероссийской инициативной группы будет 45 дней для сбора не менее 2 млн подписей, собирать их нужно только в тех регионах, где зарегистрированы подгруппы, на один регион может приходиться не более 50 000 подписей.

Но проблема в том, что по закону в одном регионе может быть зарегистрирована только одна из групп референдума, предлагающих схожие вопросы по одной теме. То есть ситуация, в которой все три инициативы референдума дойдут до стадии регистрации инициативной группы в ЦИК, невозможна с точки зрения математики, признает секретарь ЦИК Майя Гришина. По ее словам, отследить, кто из инициаторов референдума опередит соперников, можно будет через публикации решений региональных избиркомов о регистрации подгрупп. «Все решения принимаются публично», – подчеркнула Гришина.

Теперь понятно, зачем была нужна игра с уточнением формулировок инициированного КПРФ вопроса, говорит руководитель юридической службы компартии Вадим Соловьев.

Это дало возможность спойлерам перехватить инициативу и превратить референдум в балаган, продолжает Соловьев. Кампанию всегда смогут провалить – либо на стадии регистрации, которая теперь осложняется конкуренцией, либо в процессе сбора подписей.

Соратник политика Алексея Навального Леонид Волков уверен, что процедура подготовки к референдуму – выпуск пара и переключение повестки. Провести референдум по действующему законодательству невозможно, уверен Волков, не случайно их и не было с 1993 г.

Вероятность того, что референдум все же состоится, есть, считают опрошенные «Ведомостями» эксперты. «Но организационно это очень сложная задача, которую после принятия новой Конституции России никто еще в стране не решал», – предупреждает политолог Евгений Минченко. От инициаторов потребуется корректное оформление всей документации.

Власти всегда оставляют запасной вариант – если история с митингами против повышения пенсионного возраста будет развиваться по нарастающей, останется возможность провести референдум и отказаться от реформы без потери репутации, да еще и с дополнительными очками для президента Владимира Путина, объясняет близкий к Кремлю собеседник «Ведомостей». Но если и проводить референдум, то не по инициативе коммунистов, говорит он, власти было бы логичнее обратить внимание на группу многодетных матерей.

«История с референдумом сейчас исключительно политтехнологии, в ней нет ничего содержательного, – уверяет бывший федеральный чиновник. – Для КПРФ это тоже политтехнологический прием, чтобы заработать политические очки. А против политтехнологического хода, как бы референдума, есть политтехнологический ход, подразумевающий инициативу как бы нескольких референдумов».

Референдум не нужен власти, поскольку нет жесткого напряжения, которое бы требовало выхода пара через референдум, уверяет еще один человек, близкий к Кремлю. «В областных центрах на митинги (против повышения пенсионного возраста. – «Ведомости») вышли от 300 до нескольких тысяч человек, их серьезно собирали, была накачка людей. История же с тремя вопросами – подстраховка, кроме того, три группы с вопросами могут просто замотать друг друга», – говорит он.

В любом случае вероятность проведения референдума зависит от власти, рассуждает политолог Андрей Колядин. Если власть уверена, что ей нужно довести пенсионную реформу до конца, она, конечно, сделает так, что референдум не состоится. Если же власть захочет красиво спрыгнуть с этой темы, референдум может состояться, но вряд ли его проведут коммунисты.