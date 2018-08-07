Политика / Социальная политика

Госдума решила расширить слушания по пенсионной реформе

Вместо депутатов теперь будут преобладать общественники
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Председатель Госдумы Вячеслав Володин во вторник провел рабочее совещание, посвященное подготовке парламентских слушаний по совершенствованию пенсионной системы. Они должны пройти в Госдуме 21 августа. На совещании принято решение изменить формат с просто парламентских слушаний на «парламентские общественные слушания».

По словам Володина, если первоначальный формат парламентских слушаний предполагал присутствие депутатов Госдумы как основных участников, то учитывая большой запрос со стороны представителей гражданского и экспертного сообщества, после консультаций с представителями политических фракций было принято решение переформатировать их в парламентские общественные слушания.

Теперь более половины участников будут представлены членами общественных организаций, экспертами деловых сообществ, представителями субъектов Российской Федерации.

Депутаты сейчас активно встречаются со своими избирателями, обмен мнениями продолжается и с экспертным сообществом, рассказал Володин. «В ходе парламентских общественных слушаний нам необходимо обсудить различные взгляды, подходы к решению вопросов и предложения, чтобы в итоге выйти на принятие качественного законопроекта», - добавил он.

Дискуссия действительно нужна больше общественная, так как депутаты по обе стороны связаны партийной дисциплиной и сводить их в одном зале смысла нет - это будет возврат к ситуации первого чтения, говорит политолог Николай Миронов. «Общественность же, особенно если собрать несильно ангажированную публику, может покритиковать закон, но при этом дать предложения, и закон будет де факто одобрен "с поправками"», - объясняет он. Градус недовольства может стать меньше, если правительство пойдет на заметные уступки по самой концепции закона, предполагает эксперт.

Законопроект «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ по вопросам назначения и выплаты пенсий» был внесен правительством в Госдуму 16 июня и принят в первом чтении 19 июля. Дата ключевого второго чтения пока не назначена, срок приема поправок продлен до 24 сентября. Пенсионный возраст предлагается повысить до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин с переходным периодом с 2019 по 2034 год.

Парламентские общественные слушания в Госдуме проводятся по самым резонансным проектам - реновация, защита прав дольщиков, курортный сбор, цифровая экономика, поддержка малого предпринимательства.

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