ЦИК помог коммунистам придумать правильный вопрос о пенсионном возрасте

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В борьбе за референдум о пенсионной реформе у коммунистов появились новый вопрос и неопознанные конкуренты Максим Стулов / Ведомости

Представители КПРФ согласовали с Центризбиркомом оптимальную формулировку вопроса о повышении пенсионного возраста, который может быть вынесен на референдум, сообщила в среду председатель ЦИК Элла Памфилова. «Если КПРФ в любом из регионов России проведет инициативную группу, то, надеюсь, коллеги такую инициативу поддержат», – сказала Памфилова.

По словам члена ЦИК от КПРФ Евгения Колюшина, вопрос, который коммунисты сформулировали при помощи ЦИК, звучит следующим образом: «Согласны ли вы с тем, что установленный законодательством Российской Федерации по состоянию на 1 июня 2018 г. возраст, дающий право на получение страховой пенсии по старости (для мужчин – 60 лет, для женщин – 55 лет), повышаться не должен?». Предыдущую версию вопроса («Согласны ли вы с тем, что возраст, дающий право на назначение страховой пенсии по старости, повышаться не должен?») ЦИК на прошлой неделе признал не соответствующей требованиям закона, так как она не исключает множественного толкования. Одновременно Памфилова предложила коммунистам помощь в уточнении формулировки, и они ею воспользовались. Консультации завершились во вторник, а уже утром в среду представители инициативной группы КПРФ уведомили Мосгоризбирком (МГИК) о проведении 7 августа нового собрания инициативной группы для утверждения скорректированного вопроса.