Сигнал для невозвращенцев
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Заявление Генпрокуратуры о том, что уголовные дела 25 уехавших из России бизнесменов из списка Титова были возбуждены законно, должно окончательно отбить у беглых предпринимателей желание вернуться на родину в расчете на восстановление справедливости.
Проверка дел предпринимателей, имена которых бизнес-омбудсмен Борис Титов представил президенту еще зимой, заняла полгода, рассказал РБК представитель Генпрокуратуры Александр Куренной, в ней участвовали также представители МВД и ФСБ. По словам Куренного, во всех 25 случаях основания для возбуждения уголовных дел у следственных органов были (хотя и есть вопросы к качеству самого следствия). Обнадежить предпринимателей должно разве что то, что в случае их возвращения в Россию Генпрокуратура «ориентирована на изменение меры пресечения на не связанную с заключением под стражу»: там, где могли бы прозвучать пусть ритуальные, но всегда уместные слова о стремлении восстановить законность, звучат только намеки на снижение шансов оказаться в СИЗО.
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