От редакции
Статья опубликована в № 4681 от 24.10.2018 под заголовком: Безопасность без охраны

Как не допустить повторения бойни в Керчи

Очевидные решения — усиление охраны и контроля за оборотом оружия — недостаточны, если речь не идет о восстановлении доверия
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Причины трагедии в Керчи до конца пока не установлены, но при любом исходе расследования важно понять, как можно если не предотвратить, то снизить вероятность повторения таких массовых убийств.

Взрыв и стрельба в политехническом колледже, устроенные его студентом, стали трагедией национального масштаба: о случившемся известно 96% респондентов ВЦИОМа (опрос проходил 19 октября – через два дня после трагедии). Впечатляет не только число жертв, но и демонстративная неизбирательность преступника, отправившегося убивать однокашников в футболке с надписью «Ненависть» на груди.

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