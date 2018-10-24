Статья опубликована в № 4681 от 24.10.2018 под заголовком: Безопасность без охраны
Как не допустить повторения бойни в Керчи
Очевидные решения — усиление охраны и контроля за оборотом оружия — недостаточны, если речь не идет о восстановлении доверия
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
Откройте статью для друзей!
Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
Откройте статью для друзей!
Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке
Причины трагедии в Керчи до конца пока не установлены, но при любом исходе расследования важно понять, как можно если не предотвратить, то снизить вероятность повторения таких массовых убийств.
Взрыв и стрельба в политехническом колледже, устроенные его студентом, стали трагедией национального масштаба: о случившемся известно 96% респондентов ВЦИОМа (опрос проходил 19 октября – через два дня после трагедии). Впечатляет не только число жертв, но и демонстративная неизбирательность преступника, отправившегося убивать однокашников в футболке с надписью «Ненависть» на груди.
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на «Ведомости» — это:
- Доступ к материалам с любых устройств на сайте и в приложении
- Свежий номер в разделе «Газета»
- Возможность комментировать статьи
- Общее избранное на всех устройствах
- Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
Подарки для годовых подписчиков
- {{gift}}