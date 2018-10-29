Бумажная беда цифровой трансформации

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Ни в одной из госпрограмм, требования и нормы по переводу документов в электронный вид не прописаны C.Николаев / Ведомости

Масштабная цифровая трансформация России столкнулась с непредвиденной преградой – бумагой. В национальной программе «Цифровая экономика», на которую в сентябре 2018 г. правительство выделило 2,16 трлн руб., не прописаны требования к переводу информации в электронный вид, не описаны форматы хранения информации, нет стандартов электронного документооборота, отсутствуют регламенты. Это значит, что на выходе мы можем получить технологичные системы, которые плохо «понимают» друг друга, а значит, в дальнейшем потребуются значительные средства на их переделку.

Уже запущены портал госуслуг, система межведомственного электронного взаимодействия, новая информация в которые заносится в электронном виде. Однако отсутствие стандартизированных требований к созданию и хранению информации может привести к существенному перерасходу средств и необходимости переделки создаваемых в рамках цифровой экономики систем, как это было со школьным порталом или порталом госуслуг в рамках электронного правительства.

Школьный портал был с помпой представлен в декабре 2007 г., на его создание из средств госбюджета по госконтракту было выделено 13,9 млн руб. Но к нему сразу возникло множество нареканий: к системе авторизации пользователей, к поисковой системе по порталу, которая то и дело выводила контент, содержащий порнографию. Скоро портал был закрыт, в январе 2008 г. слегка доработанным открыт вновь, но ненадолго. Тогда же стало известно, что в госконтракте отсутствовала задача разработки матфильтра и критерии измерения качества его работы.

Сложная судьба была и у рождения портала госуслуг. В декабре 2007 г. правительство обязало федеральные органы исполнительной власти с 2009 г. оказывать услуги населению и организациям через интернет и на едином портале – «Общероссийский государственный информцентр». Сначала единственный участник конкурсов по разработке ФГУП «НИИ «Восход» за 495 млн руб. создал сайт ogic.ru, на котором, по сути, находилась только подборка адресов госслужб с возможностью распечатывать бланки официальных документов. Такое положение дел не удовлетворило власти, и проект был передан «Ростелекому», который стал его «допиливать» уже по адресу www.gosuslugi.ru. На переделку портала пришлось только на первом этапе потратить еще 100 млн руб.