Мнения / Аналитика
Статья опубликована в № 4686 от 31.10.2018 под заголовком: Суперакции против миноритариев

Суперакции против миноритариев

Эксперты по корпоративному управлению Александр Бранис и Денис Спирин о том, почему России не стоит отказываться от принципа «одна акция — один голос»
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После нескольких лет улучшений корпоративного управления, связанных с проектом создания международного финансового центра в Москве, можно говорить об обратном процессе: атаке на права миноритариев. Так, акционеров лишили права запрашивать документы, практически отменили их право одобрять крупные сделки. Парламент отверг поправки, призванные усилить процедуру обязательного предложения в рамках приобретения крупных пакетов акций публичных компаний. Теперь дело дошло до предложения отказаться от правила «одна акция – один голос», по сути базового правила, защищающего инвесторов публичных акционерных обществ, практический смысл которого в том, что влияние на деятельность компании должно быть пропорционально доле владения ею.

Экспертный совет по корпоративному управлению при Минэкономразвития, в состав которого пока даже не включили представителей инвестиционного сообщества, предлагает разрешить публичным акционерным обществам выпускать акции с суперправами. Такие акции по замыслу инициаторов этой идеи будут находиться в руках основателей бизнеса, тем самым будут созданы условия для развития инновационных компаний в российской юрисдикции. В этой картине мира главным препятствием для такого развития являются финансовые инвесторы, которые якобы при первом удобном случае перехватят контроль и угробят принадлежащий им же самим бизнес.

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