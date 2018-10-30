Суперакции против миноритариев
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
После нескольких лет улучшений корпоративного управления, связанных с проектом создания международного финансового центра в Москве, можно говорить об обратном процессе: атаке на права миноритариев. Так, акционеров лишили права запрашивать документы, практически отменили их право одобрять крупные сделки. Парламент отверг поправки, призванные усилить процедуру обязательного предложения в рамках приобретения крупных пакетов акций публичных компаний. Теперь дело дошло до предложения отказаться от правила «одна акция – один голос», по сути базового правила, защищающего инвесторов публичных акционерных обществ, практический смысл которого в том, что влияние на деятельность компании должно быть пропорционально доле владения ею.
Экспертный совет по корпоративному управлению при Минэкономразвития, в состав которого пока даже не включили представителей инвестиционного сообщества, предлагает разрешить публичным акционерным обществам выпускать акции с суперправами. Такие акции по замыслу инициаторов этой идеи будут находиться в руках основателей бизнеса, тем самым будут созданы условия для развития инновационных компаний в российской юрисдикции. В этой картине мира главным препятствием для такого развития являются финансовые инвесторы, которые якобы при первом удобном случае перехватят контроль и угробят принадлежащий им же самим бизнес.
- Доступ к материалам с любых устройств на сайте и в приложении
- Свежий номер в разделе «Газета»
- Возможность комментировать статьи
- Общее избранное на всех устройствах
- Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
- {{gift}}