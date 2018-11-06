Эпоха Ангелы Меркель и ее наследники

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Уходя с поста главы партии, Ангела Меркель оставляет своим политическим наследникам серию вызовов и проблем Fabrizio Bensch Fabrizio Bensch / Reuters

Ангела Меркель не стала выдвигать свою кандидатуру на очередном съезде германского Христианско-демократического союза (ХДС), срок ее полномочий как лидера партии истекает в декабре. Так она взяла на себя всю ответственность за провальное выступление однопартийцев на последних региональных выборах в Баварии и Гессене и общее снижение поддержки избирателей. Тем не менее Меркель заявила о готовности доработать во главе правительства до следующих выборов бундестага в 2021 г. Удастся ли ей продержаться весь срок, пока не ясно: партнеры по коалиции переживают затяжной кризис доверия, а новый председатель ХДС ожидаемо проявит собственные канцлерские амбиции.

Добровольный уход Меркель с поста председателя ХДС ознаменовал завершение целой эпохи в немецкой политике. Она возглавила партию в 2000 г. после череды скандалов, связанных с незаконным финансированием деятельности ХДС, за годы в оппозиции провела кадровое и содержательное обновление партии и в 2005 г. сумела победить на досрочных парламентских выборах Герхарда Шредера, сформировав большую коалицию с его Социал-демократической партией (СДПГ). В 2013 г. ХДС Меркель почти получил абсолютное большинство в бундестаге. На выборах 2017 г. ее партия продемонстрировала худший результат с 1949 г. – менее 33%, но после первых неудачных коалиционных переговоров Меркель все же удалось сформировать новое правительство – снова большую коалицию с социал-демократами. Вне зависимости от того, когда Меркель перестанет быть канцлером (при том что сценарий распада коалиции и досрочных выборов сейчас представляется маловероятным), сегодняшние, промежуточные, итоги ее многолетнего пребывания во главе партии и правительства выглядят противоречиво. И если во внешней политике этот баланс уходит в плюс, то внутриполитическое наследие Меркель – это серия вызовов и проблем, разбираться с которыми в скором времени будет новое руководство партии и страны.