Почему Ангела Меркель уходит

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«И как канцлер, и как председатель партии я несу ответственность и за успехи, и за поражения <...>Я не была рождена канцлером и никогда об этом не забывала» Ангела Меркель, канцлер Германии

Этими словами Ангела Меркель в понедельник сопроводила свое историческое заявление о предстоящем уходе из большой политики. В декабре 2018 г. она не будет выдвигать свою кандидатуру на пост председателя правящего Христианско-демократического союза, а в 2021 г., по истечении четвертого руководящего срока, уйдет и с поста канцлера Германии, который занимает с 2005 г. Поводом для такого решения стала неудача ХДС на выборах в парламент земли Гессен: партия получила лишь 27% голосов против 38% на предыдущих выборах.

Ну что тут сказать? Прав был все-таки старик Киплинг насчет того, что Западу и Востоку никогда не сойтись. Потому что, будь они хоть стократно взрослее России с экономической точки зрения, по части практической политики западники остаются сущими детьми.