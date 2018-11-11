Мнения / Аналитика
Статья опубликована в № 4693 от 12.11.2018 под заголовком: Как сделать арбитражных управляющих по-настоящему независимыми

Как сделать арбитражных управляющих по-настоящему независимыми

Юрист Дмитрий Константинов о пользе случайного выбора управляющего для борьбы со злоупотреблениями
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Процедура банкротства в России сегодня неэффективна: процент удовлетворения требований кредиторов у нас чрезвычайно мал. При этом в реальности практически все банкротства контролируемые, потому что арбитражные управляющие действуют фактически как лица, нанятые участниками процедуры. И эти два факта, безусловно, тесно связаны.

Закон о банкротстве декларирует, что арбитражный управляющий независим и действует в интересах «должника, кредиторов и общества». Его кандидатура во всех процедурах банкротства, кроме наблюдения, утверждается большинством голосов кредиторов. На первый взгляд это выглядит справедливо, но на самом деле все не совсем так. Во многих случаях у должников есть профессиональные кредиторы (прежде всего банки), размер требований которых зачастую дает возможность назначать «своего» управляющего. Который, соответственно, может ориентироваться в первую очередь на интересы кредитора-«заказчика» и не особенно стремиться удовлетворить интересы всех остальных.

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Комментарии
1923
23:52 11.11.2018
Изложенные в статье предложения сделать АУ независимым от основного кредитора по сути ничего не изменят. Только подорожают услуги АУ. Ну и сажать их начнут существенно чаще.
00
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