Как сделать арбитражных управляющих по-настоящему независимыми

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Андрей Гордеев / Ведомости

Процедура банкротства в России сегодня неэффективна: процент удовлетворения требований кредиторов у нас чрезвычайно мал. При этом в реальности практически все банкротства контролируемые, потому что арбитражные управляющие действуют фактически как лица, нанятые участниками процедуры. И эти два факта, безусловно, тесно связаны.

Закон о банкротстве декларирует, что арбитражный управляющий независим и действует в интересах «должника, кредиторов и общества». Его кандидатура во всех процедурах банкротства, кроме наблюдения, утверждается большинством голосов кредиторов. На первый взгляд это выглядит справедливо, но на самом деле все не совсем так. Во многих случаях у должников есть профессиональные кредиторы (прежде всего банки), размер требований которых зачастую дает возможность назначать «своего» управляющего. Который, соответственно, может ориентироваться в первую очередь на интересы кредитора-«заказчика» и не особенно стремиться удовлетворить интересы всех остальных.