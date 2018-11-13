Валентин Коновалов против пессимистов

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Александр Кряжев / РИА Новости

Выборы главы Хакасии, завершившиеся победой 30-летнего коммуниста Валентина Коновалова, стали уникальными для России. И дело тут не столько в успехе оппозиционера – в конце концов, это уже третий регион, где нынешней осенью проигрывают действующие губернаторы. И даже не в том, что избирателям пришлось «выбирать» губернатора из одного кандидата – в 1990-е такое случалось неоднократно. Но из-за последовательного самоотвода всех соперников коммуниста второй тур растянулся на беспрецедентные два месяца, которые превратились в постоянное ожидание неких резких или даже силовых действий федерального центра.

Казалось бы, кому в Москве вообще дело до маленькой и далекой Хакасии – региона-банкрота, известного разве что тем, что в начале 1920-х гг. там гонялся по тайге за врагами молодой красный командир Аркадий Голиков, будущий дедушка отца российских рыночных реформ? Это же не стратегический Приморский край, отдать который коммунистам Кремль вроде как не мог по принципиальным соображениям. Но магическая формула «ну там же Путин и Шойгу отдыхают!» убедила многих наблюдателей в том, что победить Коновалову в Хакасии ни за что не дадут. После чего едва ли не любое избирательное действие в регионе сопровождалось уверенными прогнозами пессимистов: «Ну вот сейчас точно начнется!..»